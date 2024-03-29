Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих.
Также в Минобороны сообщили, что бойцы ВС России нанесли ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.