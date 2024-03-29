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Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что бойцы ВС России нанесли ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.

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