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ВС России ночью нанесли групповой удар по энергообъектам Украины

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Бойцы ВС России нанесли ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.
ВС России ночью нанесли групповой удар по энергообъектам Украины
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием... по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны России.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос ранее подготовил для издания InfoBRICS материал, в котором выразил мнение, что, вероятно, российская армия ликвидировала высокоранговых офицеров ВСУ в результате недавних авиаударов.

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