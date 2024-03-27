Аналитик Лейрос: ВС России, вероятно, уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос подготовил для издания InfoBRICS материал, в котором выразил мнение, что, вероятно, российская армия ликвидировала высокоранговых офицеров ВСУ в результате недавних авиаударов.

Он отметил, что Москва не ограничивается разрушением инфраструктуры, но также наносит удары по командным объектам и центрам принятия решений. Хотя официально подтвердить цели и результаты подобных ударов сложно, учитывая «деликатный характер темы», однако, по его словам, изображения, циркулирующие в интернете, ясно дают понять, что центрам принятия решений киевских властей был нанесён серьёзный ущерб в результате недавних ударов по военным объектам в столице Украины.

«Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесёт очень серьёзный удар киевским силам», — пишет в своём материале Лейрос.

Эксперт считает, что подобного рода операции говорят о переходе конфликта на новый уровень, а сами удары по важным объектам будут продолжаться.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на Украине, объектам СБУ, предприятиям ВПК, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.