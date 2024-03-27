Авиацией и артиллерией: в Минобороны РФ заявили о поражении мест сборки и хранения беспилотников ВСУ

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили ряд объектов, среди которых места сборки и хранения украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим средства ПВО уничтожили 210 беспилотников ВСУ. Российские военные тем временем улучшили положение на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях СВО.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили о поражении ряда украинских объектов за истекшие сутки.

По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников. Кроме того, в 136 районах поражена живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 210 украинских БПЛА, а также сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» нанесли огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад украинских войск в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и три автомобиля.

Наряду с этим поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка «Гиацинт-С», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка (ДНР).

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По оценкам Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены САУ М109 Paladin производства США, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н», а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и отразили девять контратак штурмовых групп 24, 47, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Как уточнили в Минобороны РФ, противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin, гаубица М777, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

Противник потерял до 60 военнослужащих, два бронетранспортёра, три пикапа, САУ Krab польского производства, а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили скопления боевиков и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область) и Осокоровка (Херсонская область). ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Военкор RT Роман Косарев побеседовал с представителем СЦКК Сергеем Переверзевым, который рассказал о методах, применяемых ВСУ при обстрелах Донбасса. В частности, он упомянул, что машина скорой помощи и других экстренных служб часто служит для украинских войск приоритетной мишенью.

«Их не останавливает ничего, им без разницы. Зачастую они делают повторные налёты. Если, допустим, есть факт применения БПЛА, выезжают местные экстренные службы, будь то скорая помощь или МЧС. Вооружённые формирования делают повторный налёт с целью уничтожения сотрудников скорой помощи, МЧС, МВД», — сказал представитель СЦКК.

По его словам, наряду с дронами ВСУ применяют запрещённые виды боеприпасов, в частности снаряды кассетного типа, мины «Лепесток» и другое вооружение.