Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении в ДНР, сообщило Министерство обороны.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение противнику в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ и отразили девять контратак в районах населённых пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, это может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.