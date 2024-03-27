RT в Telegram
Подпишись

МО: войска России улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях

Короткая ссылка
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении в ДНР, сообщило Министерство обороны.
МО: войска России улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях
  • РИА Новости

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение противнику в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ и отразили девять контратак в районах населённых пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, это может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить