Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ от Артёмовска, это позволит начать там работы
- РИА Новости
«Освобождение населённого пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делают всё более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артёмовске начать работы… Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артёмовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ», — цитирует Пушилина РИА Новости.
23 марта Министерство обороны сообщило, что войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении.
Министерство также напомнило, что Вооружённые силы России в течение недели освободили два населённых пункта на Авдеевском направлении — Орловку и Тоненькое.