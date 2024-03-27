Военкор RT поговорил с замгубернатора Забайкалья, который принимает участие в СВО

Военный корреспондент RT Влад Андрица поговорил с первым замгубернатора Забайкальского края Маратом Мирхайдаровым (позывной Аманат), который принимает участие в специальной военной операции.

Мирхайдаров — первый замгубернатора Забайкальского края, отец троих детей. Военный рассказал, что свою зарплату от службы он отдаёт на гуманитарную помощь.

Мужчина подписал контракт с «Ахматом» на четыре месяца. Подготовку прошёл на общих условиях, теперь служит стрелком.

По словам Мирхайдарова, он давно хотел отправиться на фронт, но сначала нужно было найти и подготовить нового человека на свою должность. В родном Забайкальском крае занимался в том числе набором на контрактную службу.

«Когда я видел ребят, которые либо возвращаются в отпуска, либо летят на СВО, у меня внутри было чувство зависти. Я завидовал, что эти ребята едут защищать Отчизну. Я тоже хотел это сделать», — рассказал военный.

Ранее Андрица сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.