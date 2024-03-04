ВС России взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки

Бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.

Как сообщает военкор RT Влад Андрица, последнее здание уже зачищено, во время штурма были ликвидированы более 20 военных ВСУ.

Как отметил Аид, работа идёт интенсивная: расчёты БПЛА могут не меняться по несколько дней, снайперы на позициях в три смены по восемь часов.

Отмечается, что командование ВСУ не даёт своим военным возможности сдаться в плен. По данным российских бойцов, погибших находили с контрольным выстрелом в затылок — чтоб не нести раненых, украинские военные просто добивали побратимов.

«Моральный дух у них крайне хрупко находится на грани срыва, они уже в какой-то агонии. Так что вопрос времени, когда весь фронт посыплется», — отметил Аид.

Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.