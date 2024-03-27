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ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении за сутки

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ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две бронированные машины на Херсонском направлении за минувшие сутки, заявили в Минобороны России.
ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении за сутки
  • AP

«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что основные удары наносились в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области.

В ночь на 27 марта дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 18 снарядов системы RM-70 Vampire. Также, по данным Минобороны России, артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по расположениям ВСУ на границе с Белгородской областью.

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