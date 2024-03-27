Сальдо сообщил об уничтожении группы военных ВСУ на правом берегу Днепра
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«(Подпольщики. — RT) помогли уничтожить артиллерийскую установку и группу операторов дронов противника на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.
Кроме того, в посёлке Велетенское подпольщики вычислили пособника украинских войск, который является сторонником нацистов.
Ранее Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли более 300 военнослужащих на Херсонском направлении.