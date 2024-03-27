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Сальдо сообщил об уничтожении группы военных ВСУ на правом берегу Днепра

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы России по наводке подпольщиков уничтожили артиллерийскую установку и группу украинских войск по управлению беспилотниками на правом берегу Днепра.
Сальдо сообщил об уничтожении группы военных ВСУ на правом берегу Днепра
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«(Подпольщики. — RT) помогли уничтожить артиллерийскую установку и группу операторов дронов противника на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посёлке Велетенское подпольщики вычислили пособника украинских войск, который является сторонником нацистов.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли более 300 военнослужащих на Херсонском направлении.

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