Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы России по наводке подпольщиков уничтожили артиллерийскую установку и группу украинских войск по управлению беспилотниками на правом берегу Днепра.

Об этом он написал в Telegram.

«(Подпольщики. — RT) помогли уничтожить артиллерийскую установку и группу операторов дронов противника на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посёлке Велетенское подпольщики вычислили пособника украинских войск, который является сторонником нацистов.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли более 300 военнослужащих на Херсонском направлении.