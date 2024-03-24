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ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ

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Вооружённые силы Украины за неделю потеряли более 300 военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ
  • РИА Новости

Руководитель региона добавил, что подразделения группировки российских войск «Днепр» за указанный период также сбили и подавили 181 украинский беспилотник и уничтожили 24 орудия и миномёта противника.

Помимо этого, ВСУ лишились бронированной машины и системы ПВО, 24 орудий и миномётов, а также 31 единицы прочего вооружения и военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили о трёх украинских беспилотниках, сбитых российскими десантниками на Херсонском направлении.

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