МО: десантники группировки «Днепр» сбили три дрона ВСУ на Херсонском направлении

Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск «Днепр», действующие на Херсонском направлении, уничтожили три украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идёт о БПЛА «Валькирия», «Фурия» и «Лелека-100».

Также бойцы группировки войск «Днепр» сорвали несколько ротаций в Запорожской области.