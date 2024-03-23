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МО: десантники группировки «Днепр» сбили три дрона ВСУ на Херсонском направлении

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Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск «Днепр», действующие на Херсонском направлении, уничтожили три украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идёт о БПЛА «Валькирия», «Фурия» и «Лелека-100».

Также бойцы группировки войск «Днепр» сорвали несколько ротаций в Запорожской области.

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