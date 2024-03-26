По направлению к «Крокусу»: помогала ли Украина обвиняемым в теракте 22 марта

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали более 130 мирных граждан, остаётся в центре внимания СМИ по всему миру. Подозреваемые в исполнении задержаны, но главных заказчиков террористической атаки ещё предстоит установить следствию. В Вашингтоне и ЕС возложили всю ответственность на «Исламское государство» (ИГ)*, заявив о полной непричастности Киева к произошедшему. Однако в Москве не спешат с окончательными выводами. RT проанализировал показания задержанных, факты их биографии, а также информацию, предоставленную источниками редакции, и попытался определить, куда ведут следы радикалов, которых связывают с афганской ячейкой ИГ «Вилаят Хорасан».

Как установило следствие, массовый расстрел мирных граждан, пришедших вечером 22 марта на концерт в «Крокус Сити Холле», осуществила группа террористов, выступающих «под флагом» ИГ. Главных подозреваемых в исполнении — четверых выходцев из Таджикистана — российские спецслужбы задержали спустя несколько часов. Все четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — помещены под стражу.

25 марта суд отправил под арест ещё троих подозреваемых в пособничестве террористам. Однако спустя несколько суток после трагедии остаётся открытым вопрос, кто помогал террористам и кто выступал организатором. На этом акцентировал внимание президент России в ходе совещания по мерам, принимаемым в связи с ситуацией.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы государства, теракт в Москве мог быть «звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Однако в Вашингтоне и Брюсселе вероятность украинского следа не рассматривают. США возложили всю ответственность за трагедию на исламских фундаменталистов ещё до задержания обвиняемых, и иных версий в Белом доме нет. По утверждению американских властей, расправа в «Крокусе» организована и осуществлена исключительно силами подразделения ИГ «Вилаят Хорасан» — афганской ячейки, противостоящей «Талибану»** в Афганистане, а также действующей в ряде других стран. По мнению российской стороны, такая позиция Запада не отражает всех реалий.

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Разнонаправленное движение

Как отмечают собеседники RT, занимающиеся проблематикой «Исламского государства», участие радикальных исламистов не исключает помощи в организации преступления со стороны Украины. Проблема намного шире и сложнее, чем её преподносят западные аналитики, полагают российские эксперты: нельзя не учитывать, что боевики ИГ участвуют в боях на стороне Киева, а террористы из «Чеченской республики Ичкерия»* тренируются на украинских полигонах.

Несмотря на эти сведения, западные медиа и русскоязычные издания-иноагенты, преимущественно работающие за пределами России, продолжают придерживаться «американской» версии событий и отрицают заявление Владимира Путина об имевшей место подготовке для бегства террористов «окна» на украинской границе.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы», — сказал тогда президент.

Реагируя на это, оппозиционные медиа последовали по пути отрицания.

«Террористы двигались в сторону Беларуси, а не Украины», «Близкие к террористам новостные агентства опубликовали информацию о причастности ИГИЛ» — эти и подобные заголовки появлялись в «Медузе»***, «Важных историях»*** и других финансируемых из зарубежных источников изданиях.

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Под флагом террора

Члены ИГ давно служат рука об руку с регулярными воинскими соединениями ВСУ, отмечают эксперты. Подробное расследование об этом выпускало издание WarGonzo военкора Семёна Пегова. В частности, он публиковал скриншоты переписки террористов: те обсуждали тренировки боевиков в украинских лагерях и скидывали друг другу видео со стрелковой подготовкой, записанное на территории Украины.

Из переписки террористов следует, что ещё осенью 2022 года на Украине находились не менее 300 боевиков, называющих себя гражданами «Чеченской республики Ичкерия».

WarGonzo составил список фигурантов террористических бандформирований на территории Украины. Все они воюют на стороне Киева, о чём писали даже западные СМИ.

Так, видео и фотографии людей с нашивками, похожими на флаги ИГ, публиковали лондонская The Sun и американское агентство Associated Press.

«В закрытых экстремистских чатах сообщение о взятии ответственности было распространено от лица игиловского агентства Amaq, — отметил он в разговоре с RT. — Такое агентство действительно имело место, но только вот довольно давно перестало функционировать».

Функцию упразднённого агентства, говорит Пегов, взяло на себя новое медиаобразование радикалов — ИА Nasheer.

«Состряпавшие залипуху про игиловский след этого не знали, ну или просто поторопились и не учли нюанс», — отмечает военкор.

Экстремистский легион

Другой военкор, Марат Хайруллин, напоминает, что в составе корпуса наёмников ВСУ служит бригада «Джабхат аш-Шамия», состоящая в основном из этнических таджиков. По данным Хайруллина, командир бригады является правой рукой Мухиддина Кабирова. Кабиров — создатель «Национального альянса Таджикистана» (эта организация признана экстремистской и запрещена в Таджикистане).

В 2022 году, вскоре после начала СВО, Кабиров вступил в партнёрство с Ильёй Пономарёвым**** — до недавнего времени главным «медиапредставителем» таких террористических образований, как «Русский добровольческий корпус»***** и «Легион «Свобода России»*****, которые брали на себя ответственность за вылазки и убийства мирных жителей на российской территории.

В ноябре 2022 года Кабиров и Пономарёв подписали так называемую «Декларацию Международного антиавторитарного союза» (МААС) — антироссийский документ, которым подписанты фактически удостоверяли, что будут устраивать экстремистские и силовые акции на территории своих государств, направленные на свержение действующей власти. Третьей стороной, подписавшей документ, стала Инна Курочкина — экстремистка, много лет представляющая интересы укрывающегося в Лондоне так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.

Данный документ — весомый повод задуматься, как могут быть связаны ВСУ, таджикские и чеченские террористы, говорит главред портала «Приговор», журналист-расследователь Сергей Соколов.

«Цели, задекларированные в документе, вполне укладываются в этот страшный сценарий, — говорит Соколов. — Вербовку исполнителей и организационное сопровождение кровавого теракта вполне могли провести два связника террористов — Мухиддин Кабиров и Илья Пономарёв».

Особый почерк

Ветеран одного из спецподразделений, Иван С., в разговоре с RT отмечает, что почерк исполнителей и организаторов отличается от типичного для радикальных исламистов. Он указывает на то, что известно из допросов обвиняемых: никто не встречался с боевиками перед атакой, им просто дали координаты схрона и снабдили инструкциями.

«Как правило, у ИГ всё строилось на личной обработке исполнителей, постоянных встречах, собраниях, промывке мозгов, но никак не на анонимном общении в Telegram, — говорит он. — Это сильно отличается от модус операнди ИГ в ходе всех предыдущих терактов».

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За прошедшие дни RT собрал досье на каждого из исполнителей теракта, которые публиковал в своём Telegram-канале. Из полученных данных понятно, что как минимум половина участников группы до подготовки к теракту не знали друг друга — жили в разных районах Москвы и едва ли могли пересекаться.

Некоторые, как, например, Далерджон Мирзоев, предполагаемый главарь группы, пребывали в России на нелегальном положении — с истекшей пропиской, с административками за нарушение миграционного законодательства — и официально работать не могли, постоянно то выезжая, то возвращаясь в страну. Данное обстоятельство может говорить о случайном характере подбора группы.

Самое же подозрительное, по словам Ивана С., то, что после теракта боевики не решили пересидеть в одной из соседних областей, чтобы затем попытаться прорваться в родную Центральную Азию и затеряться там.

«Нет, они рванули в Брянскую область, намереваясь, судя по всему, перейти украинскую границу, — продолжает собеседник. — Но даже в условиях СВО это практически невозможно, если тебе никто не пообещал, что ждёт с противоположной стороны».

В то время как официальные лица в Киеве опровергают причастность к подготовке теракта и какую-либо связь с задержанными, центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины работают, нацелившись на российских подростков. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале скриншоты, полученные от подписчиков-подростков.

Детям пишут неизвестные, предлагая за деньги совершить теракт. Авторы анонимных сообщений знают, в каких городах живут подростки, видимо получив сведения из сливов баз данных.

«В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины», — сообщила Мизулина.

* ИГ, «Чеченская республика Ичкерия» — террористические организации, запрещённые в РФ.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

*** СМИ и организации, признанные нежелательными на территории РФ, также включены в реестр иностранных агентов.

**** Физлицо, включённое в реестр иностранных агентов.

***** Организации, признанные террористическими на территории РФ.