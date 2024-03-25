RT: дирижёр вывел свой оркестр из «Крокус Сити Холла» и спас от террористов

Дирижёр из Санкт-Петербурга Михаил Голиков со своими музыкантами должен был аккомпанировать группе «Пикник» на концерте в «Крокус Сити Холле», во время нападения он вывел свой оркестр из здания и спас от террористов.

Как рассказал RT дирижёр, он одним из первых услышал звуки выстрелов. В этот момент он с оркестром находился в гримёрке.

Голиков собрал всех музыкантов и вывел их на улицу через служебный выход. Никто из них не пострадал. Сейчас люди из его коллектива благодарят его в соцсетях за спасённую жизнь.

Он пока не хочет вспоминать события того дня, сейчас он занят.

«Документы спасаем, ищем, как возместить инструменты, которые сгорели. Ущерб большой. Вообще, у меня музыканты находятся в тяжёлом эмоциональном состоянии. Но главное — все живы и здоровы», — рассказал дирижёр.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.