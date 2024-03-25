Юные герои: как подрабатывавшие в «Крокус Сити Холле» подростки спасали людей во время теракта

Во время террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» огромную помощь находившимся там людям оказали сотрудники концертного зала — простые гардеробщики и билетёры. Многие из них ещё учатся в школе — юным героям от 14 до 17 лет. Благодаря их слаженным действиям из «Крокуса» удалось вывести множество людей и тем самым избежать большего количества жертв. RT рассказывает о подростках, помогавших эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» 22 марта.

Сотни людей, находившихся в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта, спаслись благодаря персоналу концертного комплекса — простым гардеробщикам и билетёрам, которые помогали координировать толпу и сумели вовремя вывести посетителей на улицу. Многим из этих героев нет и 18 лет, они подрабатывали в «Крокусе», чтобы накопить деньги на свои маленькие мечты: кто-то — на компьютер, кто-то — на iPhone.

25 марта в Госдуме заявили, что школьников, помогавших выводить людей из здания, атакованного террористами, планируют представить к ведомственным и государственным наградам. Сейчас в списки на награждение внесены имена шестерых подростков, работавших в «Крокусе» вечером 22 марта.

RT пообщался с юными героями и узнал, как они спасали людей, находившихся в концертном комплексе в момент теракта.

Виктория Волчихина, 15 лет

15-летняя Виктория Волчихина работала в «Крокус Сити Холле» в день теракта. По её словам, смена начиналась спокойно: девушка около часа простояла в гардеробе, принимая одежду посетителей. Потом в здании раздались выстрелы.

Виктория Волчихина

© Фото из личного архива

Виктория и её коллеги довольно быстро сориентировались в ситуации и начали выводить людей из опасной зоны. Их действия по рации координировали старшие коллеги.

«Сперва, услышав выстрелы, мы подумали: может, это какие-то спецэффекты, хлопушки... Потом ко мне подбежал напарник и велел выводить людей. Мы начали выбегать, кричали посетителям, чтобы они тоже с нами бежали к выходу. Мы прошли через служебные помещения, направляли людей — они не понимали, куда идти. Человек 30 мы так вывели», — говорит Виктория.

По словам девушки, в тот страшный вечер ей очень помогли инструктажи, которые регулярно проходят сотрудники «Крокус Сити Холла»: на них работникам подробно объясняют, как вести себя в нештатной ситуации. Такие инструктажи проходили перед каждым концертом, отметила девушка.

Мама юной героини, Алёна, рассказала RT, что до теракта в «Крокусе» её дочь проработала там полгода. Женщина узнала о трагедии в концертном комплексе, когда Вика внезапно позвонила ей во время смены.

«В её голосе была сильная тревога. Она сказала: «Мама, здесь теракт». Я всё бросила и поехала за ней. Когда я приехала, мы сразу кинулись друг к другу, обнялись, расплакались», — рассказывает женщина.

По её словам, в момент встречи Виктория ещё была в шоковом состоянии. Осознание, что ей удалось спасти людей, пришло только на следующий день.

«В жизни она достаточно скромная, но, если происходят какие-то ситуации, она берёт себя в руки и начинает сразу действовать, как учили. И в школе, и дома мы каждый раз проговариваем, как себя вести в чрезвычайной ситуации», — рассказала мама героини.

Она добавила, что Виктория в этом году оканчивает девятый класс, недавно она прошла курсы графического дизайна и планирует продолжать обучение в этом направлении. Вика ходит в художественную школу, любит рисовать и хочет стать волонтёром, чтобы помогать животным.

Елизавета Терехова, 17 лет

17-летняя Елизавета Терехова работала билетёром возле концертного зала в «Крокусе» 22 марта. В тот день девушка радовалась, что её впервые поставили проверять билеты на входе в зал, ведь до этого она пять месяцев проработала в гардеробе. Елизавета застала начало стрельбы, когда стояла на втором этаже «Крокуса» возле эскалатора и пропускала людей в зал.

Елизавета Терехова

© Фото из личного архива

«После второго звонка вдруг раздался хлопок. Люди забеспокоились. Потом я услышала ещё выстрелы. Со второго этажа было видно, что происходит внизу. Я выглянула и увидела, как толпа людей с главного входа бежит в фойе. Люди стали спрашивать меня, что делать, я велела им не паниковать и ждать указаний», — вспоминает Елизавета.

Старшие сотрудники по рации скомандовали билетёрам спускаться по служебной лестнице и вести за собой посетителей вниз, где охранники уже открывали двери, чтобы выпустить людей. Всё это время раздавались выстрелы — Елизавета видела вспышки. Она направляла толпу, чтобы все могли покинуть опасную зону.

«Мы велели всем людям проходить за нами — а куда деваться? Я бежала, в какой-то момент у меня начали подкашиваться ноги. Мне показалось, что в меня выстрелили, я споткнулась», — рассказывает юная сотрудница «Крокуса».

«Я бежала и кричала людям, чтобы все шли за нами. Мы побежали к стеклянным дверям, которые в тот момент открывали охранники, чтобы люди успели выйти. Я пыталась охватить толпу руками, чтобы никто не разбегался. Мы вышли. Внизу весь пол был в крови», — вспоминает девушка.

По пожарной лестнице Елизавета вместе с коллегами вывела людей на улицу, толпа побежала от «Крокус Сити Холла» по Павшинскому мосту. В итоге все благополучно добрались до безопасного места.

Артём Филимонов, 14 лет

14-летний Артём Филимонов — один из самых юных сотрудников «Крокуса», помогавших эвакуировать посетителей во время теракта. Подросток рассказал RT, что большинство работников в гардеробе и на контроле билетов в «Крокусе» — школьники или студенты. По его словам, ребят младше 17 лет обычно ставят в гардероб — в день трагедии Артём тоже принимал одежду посетителей в помещении на цокольном этаже здания.

Артём Филимонов

© Фото из личного архива

За пять минут до третьего звонка в «Крокусе» началась стрельба, вспоминает юноша. Среди посетителей поднялись паника и суматоха. Артём и его коллеги начали координировать действия толпы, чтобы помочь напуганным людям эвакуироваться.

«Когда толпа зашла в служебные коридоры, я старался координировать людей — нам проводили инструктаж, что делать при теракте. Когда вышли на улицу, я старался как-то успокоить посетителей. Потом все люди добежали до Vegas (один из корпусов «Крокуса». — RT)», — рассказывает Артём.

По его словам, 22 марта все старались помочь друг другу. Одним из самых страшных эпизодов того вечера для Артёма стала давка в цокольном этаже «Крокуса» — толпа пыталась протиснуться в узкие двери, чтобы выбежать из здания.

«Самый яркий эпизод — у меня просто один кадр, где я стою в этой толпе, которая до сих пор пытается протиснуться в эту дверь. Это момент, когда я испытал самый большой страх. Когда вся эта толпа протискивается, протискивается, и звуки автоматных очередей — они просто всё ближе и ближе, громче и громче», — рассказывает собеседник RT.

В итоге Артёму Филимонову удалось спастись самому и помочь десяткам людей, оказавшихся в атакованном террористами здании. Юноша говорит, что, несмотря на сильный страх, в экстренной ситуации он старался помочь не себе, а другим.

Родители Артёма рассказали RT, что парень решил подрабатывать в «Крокусе» в надежде накопить на ноутбук, о котором давно мечтал. После теракта Артём пожертвовал все отложенные деньги на помощь пострадавшим.

Артём Донсков, 14 лет

Артём Донсков — ещё один юный герой, спасавший посетителей «Крокуса» во время теракта. Когда началась стрельба, он одним из первых покинул свой сектор и помог вывести из здания сотню человек. По его словам, сначала толпа напуганных посетителей побежала в тупик — юноша вовремя это заметил и направил людей в сторону выхода.

Артём Донсков

© Фото из личного архива

«Мы поняли, что сейчас тот самый момент, когда надо действовать, и начали уводить всех к эвакуационному выходу. Зал рассчитан на 7 тыс. человек, почти всегда полная посадка. Хорошо, что всё началось до начала концерта, потому что иначе (при полной посадке. — RT) было бы очень сложно эвакуировать всех», — рассуждает юноша.

Он отметил, что при эвакуации с ним и его коллегами не было раненых, однако люди сильно паниковали. Артём старался всех успокоить и, когда открылся аварийный выход, проводил людей на улицу, следил, чтобы все вышли. Только добравшись до дома, подросток в полной мере осознал произошедшее.

«Когда я вернулся домой и увидел маму, я обнял её и сказал, что я её очень люблю. Пару часов состояние было непонятное, а ближе к ночи пришло осознание и появился страх. Было страшно и жалко тех, кто остался в «Крокусе», — говорит юноша.

Артём растёт в многодетной семье. Он пошёл работать в «Крокус», чтобы накопить на ноутбук и iPhone. Ноутбук ему уже подарили — в школе, где учится Донсков, узнали о героизме ученика и преподнесли ему такой подарок.

Никита Иванов, 17 лет

17-летний Никита Иванов тоже работал в гардеробе на цокольном этаже «Крокуса» в момент нападения террористов. Когда люди начали разбегаться, услышав стрельбу, Никита по рации получил указание от руководителя: выводить всех на улицу по служебной лестнице.

«Был старший человек, начальник, он координировал наши действия. По эвакуационному маршруту нам в рацию говорили, куда выводить людей, и мы слаженно выводили», — пояснил Никита.

По его словам, в какой-то момент в помещении на цокольном этаже «Крокуса» началась сильная давка. Пришлось успокаивать людей, чтобы все смогли спокойно выйти на улицу.

«Люди пытались залезть в дверь, там давка ужасная была, не хватало воздуха. Я каким-то образом протиснулся, побежал в служебный штаб. Оттуда бежали девочки, они сказали, что нам нужно идти к служебному выходу, выводить людей. Мы как-то пытались всех успокоить, в итоге вывели посетителей на улицу», — вспоминает собеседник RT.

Никита и его коллеги проводили людей по улице в сторону метро «Строгино». По словам юноши, это была большая толпа — больше 100 человек. Оказавшись в безопасности, люди постепенно начали расходиться.

Александр Журик, 16 лет

Александр Журик, работавший в «Крокусе» 22 марта, вместе с коллегами помогал людям эвакуироваться из горящего здания.

Александр Журик

© Фото из личного архива

Юноша рассказал RT, что во время нештатной ситуации действовал строго по инструкции и в итоге сумел вывести на улицу несколько десятков посетителей.

Уже после трагедии Александр понял, что раньше видел в «Крокусе» одного из террористов — это было за две недели до атаки, 7 марта. По словам юноши, подозрительный мужчина ходил по фойе и, вероятно, изучал расположение помещений. Подросток узнал террориста, когда его фото показывали в новостях уже после трагедии. Он опознал его по куртке.

7 марта подозрительный мужчина несколько раз подходил к Александру. В первый раз Журик предложил ему сдать в гардероб верхнюю одежду, но тот ушёл. Спустя полчаса он вернулся и задал юноше вопрос, который тот не сумел разобрать: «Он плохо говорил на русском».

Диана Монахова, 15 лет

15-летняя Диана, как и другие подростки, в день теракта работала в гардеробе. Она рассказала RT, что вывела из «Крокуса» двоих человек.

Диана Монахова

© Фото из личного архива

Когда началась стрельба, она побежала предупредить подругу. Вместе с ней и ещё одной девушкой они спрятались в туалете, но вскоре почувствовали запах гари. Диана приняла решение уходить:

«Когда мы вышли в служебный коридор, там уже стоял дым. Повернули за угол — там уже вообще ничего не было видно. Из-за того что эти девочки работают редко, я просто сказала, чтобы они бежали за мной... Вместе с ними выбежали на улицу».

Девушка также опознала одного из террористов. По её словам, он был в концертном зале 7 марта, странно себя вёл: ходил от гардероба к гардеробу и просто осматривался. На её вопросы не отвечал, а когда она предложила ему взять бинокль, просто усмехнулся.