«Спасибо людям, которые помогли нам»: что происходило внутри захваченного террористами «Крокуса»

133 человека погибли в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает СК. Жертвами боевиков стали зрители концерта рок-группы «Пикник»: террористы в упор расстреливали посетителей у входа, в фойе и в концертном зале. По словам очевидцев, некоторые зрители поначалу приняли звуки стрельбы за часть музыкального шоу. RT пообщался с выжившими о том, что происходило внутри Крокуса, как людям удалось спастись и кто помогал им сбежать из захваченного здания.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске ворвались вооружённые автоматами мужчины и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, стрелявших было четверо, и они действовал организовано. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Количество жертв трагедии возросло до 133 человек, более ста пострадавших находятся в больницах.

«Сначала не верили, что это стреляют»

Первыми жертвами боевиков стали люди, которые опоздали на концерт, и в момент атаки стояли в очереди на входе перед металлоискателями.

«Мы стояли с приятелем Олегом, и сначала услышали сзади какие-то звуки, похожие на то, как шкафы падают или петарды взрываются. Люди сзади нас побежали кто куда, и тут мы догадались, что это стреляют», — рассказала в беседе с RT москвичка Анна, которая пришла на концерт с другом.

По её словам, они сразу побежали в угол у выхода, ближайший к стеклянным дверям. На видео, записанном одним из очевидцев, видно, как туда забивается около десяти человек, затем к ним подходит один из террористов и расстреливает их в упор. В этом углу выжить смогли те люди, которые оказались закрыты телами других посетителей.

«Мы оказались там, Аня упала на пол, я в этот момент подумал, что надо её закрыть, чтобы её не раздавили толпой. Помню, что мы лежали, пока по нам стреляли, и я говорил Ане, что надо как-то вставать и уходить», — рассказал Олег.

По словам Анны, когда террористы стали расстреливать людей, они пулями пробило стекло, и люди стали выползать наружу.

«Мы как-то смогли выбраться. Помню, что там остался лежать мужчина, а его жена вроде как спаслась и выбежала. Мы через стёкла видели, как террористы стали подниматься по эскалатору на второй этаж. А сами побежали к машинам и быстро оттуда уехали», — добавила собеседница.

В этом углу смогли выжить некоторые посетители: они оказались под телами людей, которых террористы расстреляли в упор.

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Террористы смогли прорваться в концертный зал, когда до начала выступления группы оставалось несколько минут. Екатерина была в числе тех, кто смог первыми покинуть зал, ещё до того, как там начался пожар. По словам девушки, она смогла быстро сориентироваться и не растерялась, потому что была одна, без близких людей.

«Многие люди сначала не верили, что это стреляют. Кто-то говорил, что это шоу так начинается. Я сначала опустилась на пол и поползла к эвакуационному выходу. Его открыли работники Крокуса и показали, куда бежать дальше», — сказала девушка. По её словам, таксист, который подвозил её от «Крокуса», отказался брать деньги за поездку.

Зрители обезвредили террористов

В это время террористы продолжали расстреливать людей, пытавшихся убежать из зала. Одного из нападавших удалось ненадолго обезвредить мужчинам, которые находились рядом с ним в партере.

«Трое человек (террористов. — RT) пошли по бельэтажу, а четвёртый, которого я видел, вышел как раз из-за спуска и хладнокровно расстрелял людей, — рассказал журналистам Пётр (имя изменено), который попросил не раскрывать его личность. — Я взглянул на супругу, увидел в её глазах дикий ужас, и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и так же продолжал наносить удары».

О подвиге Петра в соцсетях стали рассказывать люди, которые видели, как он обезвредил стрелка. Они уверены, что мужчина спас несколько десятков человек.

Председатель Следственного комитета распорядился представить героя к награде.

Ольга Ильина рассказала RT, что люди, которые хотели спуститься по основным лестницам, видели в холле трупы и начинали паниковать. Ей пришлось приводить в чувство молодого человека, у которого началась истерика от увиденного:

«Мне почему-то показалось, что одна из лестниц — наш выход. На ней стоял парень и кричал, что дальше нельзя. Я схватила его за кофту и сказала: «Соберись, там выход, надо идти туда!» Мы пробежали через этот холл, перепрыгивая лужи крови… Убитые люди лежали под столиками возле буфетов, сидели расстрелянные на диванах, две расстрелянные пожилые женщины лежали на плече друг друга…».

Площадь пожара в Крокусе составила 13 тыс. кв метров.

РИА Новости

В момент нападения в «Крокусе» были также люди с ограниченными возможностями. Анна пришла на концерт с 16-летним сыном, который передвигается в инвалидном кресле. Они не успели войти в зал, потому что подросток попросил купить ему чай.

«Мы уже шли к дверям, чтобы зайти, когда в зале раздались выстрелы. Везде стали кричать люди. Они не брали заложников, а просто всех расстреливали. Мы побежали, где-то спрятались на этаже, было очень страшно. Сначала с сыном ринулась в одну сторону, но там на полу лежала мёртвая девушка, вся в крови, и тогда мы с толпой побежали по другой лестнице. Я попросила помочь нам спуститься, двое мужчин подхватили коляску с сыном и сбежали с ним вниз. Огромное спасибо тем людям, которые помогли нам. Если бы я их встретила, обняла бы каждого», — поделилась Анна.

Детей успели предупредить

По предварительным данным, террористы использовали для поджога зала горючую жидкость. Полностью потушить пожар удалось лишь к вечеру 23 марта.

Часть посетителей заперлись в туалетах, чтобы спастись от вооружённых боевиков, но оказались в опасности из-за едкого чёрного дыма, который стал распространяться по помещениям.

Уличный музыкант Михаил Филиппов в своих соцсетях рассказал, что побежал в женский туалет за своей девушкой, когда услышал стрельбу. Вместе с другими посетителями он заперся там, а когда туалет заполнил дым, стал искать выход на ощупь.

Люди порвали одежду, смочили тряпки и, обмотав вокруг лица, пошли друг за другом к выходу. Вся группа благополучна смогла найти лестницу и выбежать из здания. Михаил и его девушка обратились к медикам с отравлением угарным газом.

Жертвами террористов могли стать и дети, которые участвовали в Чемпионате России по танцевальному спорту — соревнования проходили в «Крокус Сити Холле», в отдельном помещении. Участники, с которыми общался RT, рассказали, что из-за громкой музыки не слышали ни выстрелов, ни взрывов, ни криков людей.

На данный момент специалисты установили личности 50 погибших.

AP

Одной из первых, кто узнал о случившемся стала молодая тренер из Тюмени, рассказала Анна Резникова, дети которой участвовали в чемпионате.

«Наша тренер ждала детей в холле, когда они вернутся с ресторана, чтобы ехать в аэропорт. Она и услышала первые хлопки, а потом увидела, как падают люди. Сразу побежала в зал и предупредила людей, ей, кстати, не поверили сначала», — сказала женщина.

Тренер позвонила детям в ресторан и сказала выходить на улицу через запасной выход оттуда. Анна уверена, что если бы не это предупреждение, дети попали бы в амфитеатр, где их могли расстрелять боевики.

Во Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла сообщили, что все участники чемпионата успешно эвакуировались, никто не пострадал.

Завалы разбирают вручную

После теракта к зданию помимо спасателей и медиков съезжались простые люди, готовые помочь пострадавшим.

Одними из них стали Мария и Виктор Добрянские, которые живут недалеко от концертного зала.

«Мы с мужем собирались пойти на это же выступление группы 23 марта. Мне позвонила свекровь и сказала: «В «Крокус» вы больше не попадёте». Тогда мы открыли новости и увидели, что там сейчас происходит», — поделилась Мария.

Мария (медсестра) и Виктор до утра оказывали помощь людям.

© RT

Супруги поехали к концертному залу на своей машине, и уже на подъезде увидели выбежавшую на трассу девушку, которая смогла спастись от террористов. Добрянские подвезли её до дома, а затем приехали к Красногорской больнице.

«К самому Крокусу уже было не подъехать — там было просто море машин скорой помощи со всей области. Поэтому дальше супруг работал бесплатным таксистом для волонтёров. Я сама медсестра, поэтому у больницы помогала людям, которые приезжали за медпомощью. Пока они ждали врачей, я им оказывала первую помощь: были пациенты с отравлением, с сердцем, она девушка беременная приезжала», — рассказала собеседница, которая вместе с мужем дежурила до половины пятого утра.

Утром 23 марта москвичи выстроились в очереди к пунктам сдачи крови, чтобы стать донорами для пострадавших. В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что сейчас медучреждения полностью обеспечены всеми компонентами крови.

«Специалисты учреждений Cлужбы крови рекомендуют воздержаться от внепланового посещения с целью сдачи крови и её компонентов. В случае необходимости регулярные доноры учреждений будут дополнительно проинформированы», — говорится в сообщении.

При этом, в ведомстве отметили, что запас донорской крови будет частично израсходован через семь-четырнадцать дней, тогда желающие стать донорами могут вновь прийти на сдачу.

Завалы приходится разбирать с помощью ручных инструментов.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ

К вечеру 23 марта сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Крокусе. Площадь пожара составляла 13 тыс. кв метров. Сейчас спасатели занимаются разбором завалов: делать это приходится с помощью ручных инструментов, потому что тяжёлая техника в таких случаях работать не может.

Во время разбора завалов спасатели также обнаружили тела погибших. Губернатор Московской области сообщил, что на данный момент идентифицированы личности 50 погибших, опознание тел продолжается.