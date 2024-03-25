«Дышать мы уже не могли»: как в захваченном «Крокусе» инженер пробил стену и вывел людей из горящего здания

45-летний инженер из Подмосковья Олег Уколов был заблокирован в горящем «Крокус Сити Холле», но смог пробить каркасную стену и вывести задыхавшихся людей. Вместе с другими он прятался от террористов в подсобном помещении, которое быстро наполнялось угарным газом. Олег смог найти слабое место в стене, проломить дыру и вывести людей. По пути к выходу из горящего здания Уколов помог спасателям вынести раненого. Инженер рассказал RT, что происходило в захваченном здании и как его знания помогли спасти от гибели как минимум десять человек.

Олег Уколов пришёл на большой концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» случайно — по приглашению друга, который позвал его с собой буквально в последний момент.

«Приятелю, крёстному моих детей, жена на какой-то праздник подарила билеты. Они сначала хотели пойти вместе, но потом она почему-то не смогла. И он предложил мне. Я тоже такую музыку слушаю, поэтому согласился», — вспоминает Олег.

Когда в фойе «Крокуса» раздались первые автоматные очереди, он находился в бельэтаже. Вместе с другими зрителями через ближайший эвакуационный выход Уколов направился по лестницам вниз, к выходам из здания. Но прямо за дверью снова раздались выстрелы.

«Тогда мы побежали наверх — хотели выбраться на крышу. Выход на неё был зашит гипсокартоном. Мы стали проламывать его, но быстро поняли, что прохода там нет, поэтому нашли какое-то подсобное помещение и в нём укрылись», — рассказывает Уколов.

Вскоре в здании начался пожар, помещения стал заполнять дым. По предварительным данным, террористы разлили и подожгли в концертном зале легковоспламеняющуюся жидкость. Людям, прятавшимся на верхних этажах, стало нечем дышать.

«Мы снова побежали вниз. В этот момент в зале уже полыхали сиденья и портьеры на сцене, — говорит Уколов. — Пожарная сигнализация не работала, только по громкоговорителям звучали инструкции, что нельзя пользоваться лифтами. Всем, кто встречался нам на пути, я говорил, чтобы они шли вниз с нами, а не вверх».

«Понимали, что осталось совсем недолго»

По словам Олега, когда они шли по лестнице, всё вокруг было «как в молоке»: из-за плотного дыма ничего не было видно. Он шёл наощупь и в какой-то момент почувствовал рукой проём, зашёл в него и наткнулся на подсобное помещение, в котором несколько человек укрывались от террористов.

Несмотря на дым в помещении, люди боялись выходить из подсобки, чтобы не стать жертвами убийц. Однако через несколько минут дышать стало почти невозможно.

К счастью, как говорит Уколов, в подсобном помещении оказался пожарный гидрант. Мужчины размотали его и стали поливать себя и других. Обмотались мокрыми тряпками и одеждой, чтобы было легче дышать.

«У людей было такое состояние: уже не паника, а просто понимание, что осталось совсем недолго. То есть не от пули погибнешь, а просто задохнёшься минуты через две. Потому что угарного газа было столько, что дышать мы уже не могли практически. Тот пожарный гидрант нам, конечно, жизнь продлил на несколько минут», — говорит Олег.

В этот момент он понял, что стены подсобки каркасные и их можно проломить.

«Одну простучал — там никак. На второй стене нашёл слабое место, куда можно бить. Там были металлические стулья, и мы этими ножками стали бить. Проломили первый слой, вытащили утеплитель, и я в эту дырку сунул руку. Пощупал внешний слой, понял, что он был не горячий — значит, пожара там не было. И тогда мы с другими мужчинами стали по очереди ломать стену: к тому моменту все уже так надышались, что пробить её одному было тяжело», — рассказывает собеседник RT.

Спасатели разбирают завалы в сгоревшем концертном зале «Крокус Сити Холла»

РИА Новости

© МЧС РФ

В это время в «Крокус» уже зашли спасатели. Дым стал выходить через открытые двери, и люди, выбравшиеся через пролом в стене, увидели, куда бежать.

По словам Олега, пробегая через фойе, он заметил, что пожарные пытаются вынести на носилках человека с огнестрельным ранением.

«Им как раз не хватало одних рук: они схватили носилки, а те перекосились. Я взялся за ручку с одной стороны, и вместе мы донесли человека до скорой помощи, она уже стояла прямо у выхода», — рассказывает Олег.

Героем он себя не считает, говорит, что историю его спасения приукрасили в соцсетях.

«Мы всё это вместе делали — не то чтобы я вёл людей за собой. Я инженер, и мои знания, конечно, в той ситуации очень помогли. Быстро понял, что стена не кирпичная, а каркасная. В такой конструкции главное — найти нужное место, пробить первое отверстие, а дальше она уже сама разламывается», — добавил Олег Уколов.

По факту нападения на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 24 марта председатель СКР поручил также проверить состояние противопожарной безопасности в концертном зале, в частности выяснить, были ли открыты двери запасных выходов во время эвакуации.