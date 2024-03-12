Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении артиллеристы уничтожили вскрытые наблюдательные и опорные пункты, живую силу и легкобронированную технику ВСУ, а на Северодонецком участке экипажи вертолётов Ми-28 поразили опорные пункты и живую силу противника. При этом на Южно-Донецком направлении гаубицами Д-20 поражены укрепрайоны, огневые средства и места сосредоточения живой силы ВСУ.

На Купянском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Боевая задача была выполнена расчётами 82-мм миномётов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск «Запад», которые обрушили на вражеские позиции осколочно-фугасные артиллерийские мины.

«Пока миномётный расчёт бьёт по противнику, группа огневой поддержки внимательно следит за небом. В случае обнаружения беспилотника ВСУ он будет сбит или посажен на землю антидроновым ружьём. После выполнения задачи боевой расчёт сворачивает орудие и перемещается на новую огневую позицию, откуда снова готов ударить по противнику», — отметили в ведомстве.

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На Северодонецком направлении экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, все цели были уничтожены.

«Моему экипажу была поставлена задача нанести авиационный удар по заданным координатам противника. В кратчайшие сроки выполнили подготовку к боевой задаче и вылет. Вышли в заданный район, подошли на удаление, позволяющее безопасно выполнить применение средств поражения, отработали по заданным координатам, отвернули, вернулись в пункт постоянной дислокации», — сказал командир экипажа боевого вертолёта Ми-28 с позывным Электрик.

К западу от Артёмовска разведчики отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили и уничтожили в заброшенном доме наблюдательный пункт украинских войск, из которого велось наблюдение за передовыми позициями ВС РФ, а также производились запуск и управление разведывательными и ударными БПЛА. Наблюдательный пункт противника с личным составом был уничтожен метким пуском управляемой ракеты из ПТРК «Фагот».

На Южно-Донецком направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса уничтожают из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 укрепрайоны, огневые средства и места сосредоточения украинских боевиков. По данным Минобороны, после поражения целей противника артиллеристы маскируют орудия и покидают позиции, укрываясь в блиндажах. При необходимости они проводят противоогневые манёвры и оперативно меняют огневые позиции за максимально короткое время.

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На Угледарском участке Южно-Донецкого направления экипажи танков Т-80БВМ танковых подразделений группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику и долговременные огневые точки на позициях ВСУ.

Отмечается, что на боевой машине танкистов установлена динамическая защита «Реликт», добавлены металлический навес над башней и цепи для защиты от дронов-камикадзе. При этом бойцы называют свой танк жемчужиной.

«Машина замечательная: тепловизор, идеальный прицел, видимость. На 4 км могу поражать прямой наводкой любую цель», — сказал наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным Башмак.

Наряду с этим подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что войска киевского режима наращивают группировку в населённом пункте Волчанск, который находится примерно в 10 км от города Шебекино Белгородской области. По его словам, увеличивается число боевиков, становится больше военной техники.

При этом эксперт отметил, что по выявленным целям регулярно наносятся удары, но украинские военные для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав на гражданских объектах, а технику прячут во дворах жилых построек и на приусадебных участках.