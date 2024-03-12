Украинский пленный рассказал об «истинном арийце» из Германии в рядах ВСУ
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
Водян рассказал, что среди этих наёмников есть немец с позывным Кол.
«Про него говорили: «Он истинный ариец». Ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — отметил пленный.
Также Водян заявил, что иностранные наёмники в основном ходили на боевые задания «сами по себе», очень редко они присоединялись к военным ВСУ.
Ранее взятый в плен украинский военный Виталий Цалко заявил, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях.
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.
Заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК России предъявлены ряду граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.