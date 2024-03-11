Пленный военный ВСУ рассказал о брошенных при бегстве из Авдеевки подразделениях

Взятый в плен украинский военный Виталий Цалко заявил, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях.

«Мы на позиции пробыли шесть дней, закончилась еда, вода, рация (заряд батареи. — RT). Мы решили выйти и узнать, что произошло. Вышли — а там уже не наша позиция», — цитирует его РИА Новости.

По словам пленного, ротация, как правило, проводилась в режиме «двое суток через двое». Сам он вышел на позиции всего два раза: в первый — рыл окоп, а в последнюю ротацию в итоге за его группой так никто и не пришёл.

«Я знал, что трое суток по-любому, а это — шестые. Я уже начал думать, что кинули нас — и нас действительно кинули», — отметил он.

Цалко также добавил, что украинское командование даже не сообщало о том, куда перебрасывали его подразделение. Лишь в плену в итоге он узнал, что его отправили в Северное.

Ранее украинский пленный рассказал, что получил обморожение ног во время службы в ВСУ.