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Украинский пленный рассказал, что получил обморожение ног во время службы в ВСУ

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Украинский военный Владимир Бугарь, который был взят в плен в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног во время службы в Вооружённых силах Украины.
Украинский пленный рассказал, что получил обморожение ног во время службы в ВСУ
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

Он пожаловался на ужасные условия в ВСУ. По его словам, им с сослуживцами пришлось просидеть в подвале почти два месяца.

«В подвале мы просидели 55 суток», — заявил он.

По словам Бугаря, один из его сослуживцев получил ранение в лопатку.

«А у меня было обморожение конечностей», — добавил он.

Ранее пленный военный ВСУ заявил, что украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении двух военных, которые критиковали фигуру нового главкома ВСУ Александра Сырского. 

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