Украинский пленный рассказал, что получил обморожение ног во время службы в ВСУ
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
Он пожаловался на ужасные условия в ВСУ. По его словам, им с сослуживцами пришлось просидеть в подвале почти два месяца.
«В подвале мы просидели 55 суток», — заявил он.
По словам Бугаря, один из его сослуживцев получил ранение в лопатку.
«А у меня было обморожение конечностей», — добавил он.
Ранее пленный военный ВСУ заявил, что украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении двух военных, которые критиковали фигуру нового главкома ВСУ Александра Сырского.