Военнопленный Гуд: критиковавших Сырского военных забрали украинские спецслужбы
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По словам пленного, его сослуживцы заявили, что дела у ВСУ пойдут плохо после замены Залужного на Сырского.
«Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали», — приводит РИА Новости слова Гуда.
Военнопленный подчеркнул, что не знает, что случилось с его сослуживцами после.
Ранее Сырский заявил, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.