Военнопленный Гуд: критиковавших Сырского военных забрали украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении двух военных, которые критиковали фигуру нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил пленный военнослужащий Сергей Гуд.

По словам пленного, его сослуживцы заявили, что дела у ВСУ пойдут плохо после замены Залужного на Сырского.

«Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали», — приводит РИА Новости слова Гуда.

Военнопленный подчеркнул, что не знает, что случилось с его сослуживцами после.

Ранее Сырский заявил, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.