Кириенко и Пушилин осмотрели Авдеевский коксохим
- РИА Новости
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Об этом Пушилин написал в Telegram.
«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели Авдеевский коксохимзавод», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кириенко и Пушилин пообщались с жителями Авдеевки, которым передали гуманитарную помощь.
Также глава ДНР рассказал, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут ещё как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.