RT в Telegram
Подпишись

Кириенко и Пушилин осмотрели Авдеевский коксохим

Короткая ссылка
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили Авдеевку, где осмотрели Авдеевский коксохим.
Кириенко и Пушилин осмотрели Авдеевский коксохим
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Об этом Пушилин написал в Telegram.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели Авдеевский коксохимзавод», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кириенко и Пушилин пообщались с жителями Авдеевки, которым передали гуманитарную помощь. 

Также глава ДНР рассказал, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут ещё как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить