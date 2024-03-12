Кириенко и Пушилин осмотрели Авдеевский коксохим

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили Авдеевку, где осмотрели Авдеевский коксохим.

Об этом Пушилин написал в Telegram.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели Авдеевский коксохимзавод», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кириенко и Пушилин пообщались с жителями Авдеевки, которым передали гуманитарную помощь.

Также глава ДНР рассказал, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут ещё как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.