Вице-премьер Хуснуллин совершил рабочую поездку в Авдеевку
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Завершая рабочую поездку в ДНР, посетил недавно освобождённую Авдеевку», — говорится в сообщении.
По словам Хуснуллина, как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, город можно будет быстро восстановить.
Он уточнил, что прежде всего необходимо восстановить электроснабжение и подачу воды.
Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что планирует посетить освобождённую Авдеевку, когда появится такая возможность.