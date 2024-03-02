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Вице-премьер Хуснуллин совершил рабочую поездку в Авдеевку

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.
Вице-премьер Хуснуллин совершил рабочую поездку в Авдеевку
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Завершая рабочую поездку в ДНР, посетил недавно освобождённую Авдеевку», — говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, город можно будет быстро восстановить.

Он уточнил, что прежде всего необходимо восстановить электроснабжение и подачу воды.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что планирует посетить освобождённую Авдеевку, когда появится такая возможность.

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