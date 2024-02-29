Хуснуллин сообщил о планах посетить Авдеевку, когда появится возможность
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Об этом он сообщил в преддверии послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Безусловно, планирую, когда будет возможность», — приводит ТАСС ответ Хуснуллина на соответствующий вопрос.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки после освобождения города от ВСУ.
По словам Пушилина, судьба Авдеевки будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами.