Хуснуллин сообщил о планах посетить Авдеевку, когда появится возможность

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что планирует посетить освобождённую Авдеевку, когда появится такая возможность.

Об этом он сообщил в преддверии послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Безусловно, планирую, когда будет возможность», — приводит ТАСС ответ Хуснуллина на соответствующий вопрос.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки после освобождения города от ВСУ.

По словам Пушилина, судьба Авдеевки будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами.