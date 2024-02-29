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Хуснуллин сообщил о планах посетить Авдеевку, когда появится возможность

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что планирует посетить освобождённую Авдеевку, когда появится такая возможность.
Хуснуллин сообщил о планах посетить Авдеевку, когда появится возможность
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом он сообщил в преддверии послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Безусловно, планирую, когда будет возможность», — приводит ТАСС ответ Хуснуллина на соответствующий вопрос.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки после освобождения города от ВСУ.

По словам Пушилина, судьба Авдеевки будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами.

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