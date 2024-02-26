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Пушилин: вопрос восстановления Авдеевки будет решаться на федеральном уровне

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Судьба Авдеевки в ДНР будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами, сообщил глава республики Денис Пушилин. Вероятно, что город будут восстанавливать, допускает глава региона.
Пушилин: вопрос восстановления Авдеевки будет решаться на федеральном уровне
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

Слова Пушилина приводит РИА Новости.

«Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне — с учётом оценки специалистов… С учётом того, что Авдеевка — это пригород Донецка, конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — сказал глава ДНР в эфире «Россия 24».

В городе сейчас очень много разрушений, подчеркнул Пушилин.

24 февраля стало известно, что после зачистки Авдеевки около 200 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии.

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