Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки после освобождения города от ВСУ. Он подчеркнул, что город всё ещё не разминирован до конца.

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено, и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — сказал глава республики в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пушилина, судьба Авдеевки будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами.

Сейчас украинские военнослужащие, после потери города, стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS, отметил он.