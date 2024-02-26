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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки после освобождения города от ВСУ. Он подчеркнул, что город всё ещё не разминирован до конца.
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
  • РИА Новости

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено, и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — сказал глава республики в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пушилина, судьба Авдеевки будет обсуждаться на федеральном уровне с учётом оценки ситуации в городе специалистами.

Сейчас украинские военнослужащие, после потери города, стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS, отметил он.

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