Марочко: ВСУ сосредоточили войска в городе Волчанске Харьковской области
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населённом пункте Волчанск, который находится в порядка 10 км от населённого пункта Шебекино», — сказал Марочко.
Он уточнил, что украинские войска наращивают как вооружение и военную технику, так и личный состав.
Ранее СМИ сообщали, что в Харьковской области был нанесён успешный ракетный удар по пункту временной дислокации элитных украинских войск.