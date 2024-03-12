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Марочко: ВСУ сосредоточили войска в городе Волчанске Харьковской области

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наращивают группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в 10 км от Белгородской области.
Марочко: ВСУ сосредоточили войска в городе Волчанске Харьковской области
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населённом пункте Волчанск, который находится в порядка 10 км от населённого пункта Шебекино», — сказал Марочко. 

Он уточнил, что украинские войска наращивают как вооружение и военную технику, так и личный состав. 

Ранее СМИ сообщали, что в Харьковской области был нанесён успешный ракетный удар по пункту временной дислокации элитных украинских войск.

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