Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наращивают группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в 10 км от Белгородской области.

Его слова приводит РИА Новости.

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населённом пункте Волчанск, который находится в порядка 10 км от населённого пункта Шебекино», — сказал Марочко.

Он уточнил, что украинские войска наращивают как вооружение и военную технику, так и личный состав.

Ранее СМИ сообщали, что в Харьковской области был нанесён успешный ракетный удар по пункту временной дислокации элитных украинских войск.