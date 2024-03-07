Противник потерял до 390 военнослужащих: в МО РФ заявили о занятии более выгодных рубежей на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие из группировки «Центр» в ходе работы на Авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и поразили боевиков ВСУ в нескольких районах. Наряду с этим отражены четыре атаки штурмовых групп противника. По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла на этом направлении до 390 военнослужащих, две бронированные машины и полевой склад боеприпасов.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» активными действиями улучшили положение по переднему краю, а также поразили боевиков и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

Наряду с этим отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

Противник потерял здесь до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).

В районах н. п. Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа (ДНР) поражены боевики и техника 24, 28, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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Противник потерял до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Наряду с этим уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24, 78, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Майорск, Новгородское и Орловка (ДНР).

Отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах н. п. Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское (ДНР).

Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и САУ «Гвоздика». Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям боевиков и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Шевченко, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область).

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В районе населённого пункта Водяное (ДНР) отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение боевикам и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое (Запорожская область) и Новотягинка (Херсонская область).

Противник потерял до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Наряду с этим уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд объектов, среди которых склад топлива для военной техники и пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады. В 109 районах поражены боевики и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожены 123 украинских беспилотника.