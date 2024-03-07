WSJ: возведение ВСУ обороны вдоль фронта не привело к существенным результатам
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Отмечается, что отсутствие прогресса становится проблемой для Киева, так как российские войска наращивают атаки.
По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, ВС России на сегодняшний день находятся в удобном положении и закладывают основу для серьёзного наступления во второй половине года.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений.