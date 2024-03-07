WSJ: возведение ВСУ обороны вдоль фронта не привело к существенным результатам

Усилия украинской армии по возведению оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских военных.

Отмечается, что отсутствие прогресса становится проблемой для Киева, так как российские войска наращивают атаки.

По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, ВС России на сегодняшний день находятся в удобном положении и закладывают основу для серьёзного наступления во второй половине года.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений.