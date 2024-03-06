В Раде заявили о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений

Украине катастрофически не хватает денег для возведения фортификационных сооружений. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Она отметила, что вопрос о строительстве фортификаций неоднократно поднимался Владимиром Зеленским и Советом национальной безопасности и обороны Украины, однако дальше этого не продвинулся.

«Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится всё не так, как должно строиться», — отметила она на видео, кадры которого были опубликованы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Киев выделил $34 млн на строительство фортификаций на Запорожском направлении.