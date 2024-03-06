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В Раде заявили о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений

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Украине катастрофически не хватает денег для возведения фортификационных сооружений. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
В Раде заявили о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений
  • РИА Новости

Она отметила, что вопрос о строительстве фортификаций неоднократно поднимался Владимиром Зеленским и Советом национальной безопасности и обороны Украины, однако дальше этого не продвинулся.

«Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится всё не так, как должно строиться», — отметила она на видео, кадры которого были опубликованы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Киев выделил $34 млн на строительство фортификаций на Запорожском направлении.

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