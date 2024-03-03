Киев выделил $34 млн на строительство фортификаций на Запорожском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров.
«Работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Военные и гражданские подрядчики работают быстро, качественно и круглые сутки», — сказал он.
По словам Фёдорова, строительство «ведётся с утра и продолжается поздно вечером».
Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко ранее пожаловался на то, что после бегства из Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться.