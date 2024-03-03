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Киев выделил $34 млн на строительство фортификаций на Запорожском направлении

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Украинское правительство выделило порядка $34 млн (1,3 млрд гривен) на строительство фортификационных сооружений в тех районах Запорожской области, которые остаются под контролем Киева.
Киев выделил $34 млн на строительство фортификаций на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров.

«Работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Военные и гражданские подрядчики работают быстро, качественно и круглые сутки», — сказал он.

По словам Фёдорова, строительство «ведётся с утра и продолжается поздно вечером».

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко ранее пожаловался на то, что после бегства из Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться.

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