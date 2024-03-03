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В Раде пожаловались на отсутствие укреплений ВСУ после бегства из Авдеевки

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После бегства из Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться, заявил депутат Верховой рады Украины Роман Костенко.

Костенко, занимающий должность секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, отметил, что отсутствие оборонительных позиций, на которые можно отойти, — «самая большая проблема».

Отходящим войскам сложно переходить к обороне, подчеркнул он.

«Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска», — цитирует его РИА Новости.

Издание Advance писало, что после взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

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