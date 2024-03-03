В Раде пожаловались на отсутствие укреплений ВСУ после бегства из Авдеевки
Костенко, занимающий должность секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, отметил, что отсутствие оборонительных позиций, на которые можно отойти, — «самая большая проблема».
Отходящим войскам сложно переходить к обороне, подчеркнул он.
«Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска», — цитирует его РИА Новости.
Издание Advance писало, что после взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно.
17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.