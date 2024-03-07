Минобороны: ВСУ за сутки потеряли три танка на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20», — заявили в Минобороны.
Также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3М Центрального военного округа поразили выявленные разведкой объекты ВСУ, позиции миномётов и опорные пункты на Авдеевском направлении.