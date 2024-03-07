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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли три танка на Донецком направлении

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Украинские военные за сутки потеряли три танка и до 200 бойцов на Донецком направлении.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли три танка на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20», — заявили в Минобороны.

Также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3М Центрального военного округа поразили выявленные разведкой объекты ВСУ, позиции миномётов и опорные пункты на Авдеевском направлении.

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