Экипажи танков Т-72Б3М Центрального военного округа поразили выявленные разведкой объекты ВСУ, позиции миномётов и опорные пункты на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее расчёты гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе.