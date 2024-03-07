Российские Т-72БЗМ уничтожили миномёты и опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении
Экипажи танков Т-72Б3М Центрального военного округа поразили выявленные разведкой объекты ВСУ, позиции миномётов и опорные пункты на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее расчёты гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.
Также ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе.
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