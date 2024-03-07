Минобороны: средства ПВО сбили французскую бомбу AASM HAMMER
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили управляемую авиационную бомбу AASM HAMMER французского производства, заявило Минобороны России.
- © CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASM
По информации ведомства, системы ПВО также сбили шесть снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.
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