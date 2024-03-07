Минобороны: средства ПВО сбили французскую бомбу AASM HAMMER

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили управляемую авиационную бомбу AASM HAMMER французского производства, заявило Минобороны России.

По информации ведомства, системы ПВО также сбили шесть снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.