BI: Киев допустил ошибку при планировании обороны в районе Авдеевки
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
«Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — отметил автор материала.
В публикации приводятся слова полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который рассказал, что Киев не уделяет достаточно внимания обороне из-за нехватки личного состава и оборудования. По его словам, именно поэтому строительство отстаёт от плана.
Ранее депутат Верховой рады Украины Роман Костенко пожаловался на отсутствие укреплений ВСУ после бегства из Авдеевки.