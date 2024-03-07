Украинское командование допустило огромные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, сообщило Business Insider.

«Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — отметил автор материала.

В публикации приводятся слова полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который рассказал, что Киев не уделяет достаточно внимания обороне из-за нехватки личного состава и оборудования. По его словам, именно поэтому строительство отстаёт от плана.

Ранее депутат Верховой рады Украины Роман Костенко пожаловался на отсутствие укреплений ВСУ после бегства из Авдеевки.