Опорные пункты и артиллерийские позиции: в ВС РФ заявили о поражении 63 целей на Купянском направлении

Артиллерийские подразделения группировки «Запад» в ходе работы на Купянском направлении поразили 63 цели, среди которых пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, скопления боевиков и техники ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения. Наряду с этим мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией и авиацией улучшили тактическое положение.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что на Купянском направлении мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией улучшили тактическое положение и поразили несколько скоплений боевиков и техники ВСУ.

Артиллерийские подразделения группировки поразили 63 объекта, среди которых пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, скопления живой силы и техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила миномётный расчёт и пункт боепитания в районе Свердловки.

Противник потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих. Также уничтожены 152-мм орудие «Мста-Б», миномётный расчёт и три автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении в районе Водяного вскрыта и уничтожена группа усиления 72-й механизированной бригады на боевой машине пехоты.

Кроме того, пресечена попытка противника провести ротацию военнослужащих в районе Урожайного. Наряду с этим военнослужащие группировки поразили ряд целей ВСУ.

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«Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии, тяжёлыми огнемётными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Владимировки и Водяного», — сказал Гордеев.

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял на этом направлении свыше 320 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Сергей Румянцев, старший офицер пресс-центра группировки «Юг», заявил, что при поддержке артиллерии и авиации бойцы объединения улучшили положение по переднему краю.

Также поражены формирования 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады, 214-й бригады территориальной обороны в районах Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки, Максимильяновки.

Потери противника ранеными и убитыми на Донецком направлении составили 360 военнослужащих. Поражены два бронетранспортёра, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина БМ-21 «Град», 155-мм гаубица FH70, 152-мм гаубица «Мста-Б». Средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников.

Сценарии возможного нападения на Россию

В издаваемом Минобороны РФ журнале «Военная мысль» вышла публикация о возможных сценариях нападения на Россию. Как говорится в материале, против РФ может быть развёрнута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

В публикации упоминаются объединённые оперативные формирования (ООФ), которые могут стать воинскими формированиями нового типа. Речь идёт о межвидовых компактных высокомобильных многосферных группировках войск, способных в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника.

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Как полагают авторы материала, самыми ожидаемыми форматами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции.

«При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от двух-трёх до пяти-семи) массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что авиация вступит в боевые действия одной из первых в силу своей манёвренности и адаптивности. Как полагают авторы статьи, оперативные формирования противника ещё до начала активной фазы операции будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в частности все виды разведки, в том числе регулярные полёты самолётов и БПЛА вблизи госграниц страны, в том числе полёты стратегических бомбардировщиков.

Авторы публикации полагают, что в силу роста угроз для безопасности страны необходимо повысить роль ВКС в общей структуре военных конфликтов. В частности, оснастить ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов и системами вооружения, внедрить автоматизированные системы управления, а также совершенствовать разведывательное обеспечение.