«Военная мысль»: против России могут развернуть воздушно-наземную операцию

Против России может быть развёрнута воздушно-наземная или воздушно-морская операция.

Об этом сообщается в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

По его информации, данная операция может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Авторы статьи полагают, что сегодня иностранные специалисты рассматривают создание воинских формирований нового типа, так называемых «объединённых оперативных формирований» (ООФ).

Наиболее вероятными формами применения таких формирований согласно статье являются воздушно-наземные и воздушно-морские кампании.

Кроме того, отмечается, что до начала активной фазы операции ООФ противника будут вести провокационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки.

Ранее чешский политолог Петр Друлак высказал мнение, что Североатлантический альянс может готовить провокацию в отношении России, чтобы вступить с Москвой в открытое военное противостояние.

При этом зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев заявил, что российским оппонентам нужно зарубить на носу: чужой земли нам не надо, но своей Россия не отдаст.