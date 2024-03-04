Политолог Друлак: НАТО готовит провокацию, чтобы развязать конфликт с Россией
- РИА Новости
Об этом политолог заявил в интервью изданию Parlamentní listy.
«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьёз готовится и планирует войну с Россией», — сказал он.
Друлак не исключил, что НАТО может пойти на провокацию в одной из прибалтийских стран, чтобы открыто начать военный конфликт с Россией.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.