ВС России уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Также, по его словам, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычей и Розовки.
Отмечается, что потери ВСУ составили более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты Bradley и 12 автомобилей.
Ранее ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS.
Также ВС России взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки.