Российские военнослужащие группировки «Центр» за прошедшие сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Также, по его словам, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычей и Розовки.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты Bradley и 12 автомобилей.

Ранее ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS.

Также ВС России взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки.