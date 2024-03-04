Российские военнослужащие из группировки «Центр» за сутки в ходе работы на Авдеевском направлении уничтожили два танка, в том числе один Abrams производства США, заявили в Минобороны РФ. На этом направлении противник также потерял более 490 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, и три боевые бронированные машины. ВС РФ тем временем продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка (ЛНР), Ивановка, Чугуновка и Синьковка (Харьковская область).

Противник потерял до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также орудие «Мста-Б».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» поразили формирования 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка (ДНР).

В этом секторе ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортёра, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие «Мста-Б».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка (ДНР).

Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, среди которых три Bradley американского производства, а также три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Также на russian.rt.com На Краснолиманском направлении: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами по опорному пункту ВСУ

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.

Напомним, об уничтожении первого Abrams в МО РФ сообщили 27 февраля. Машину также поразили бойцы группировки «Центр».

На Южно-Донецком направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Восток» поражена живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Владимировка и Водяное (ДНР). ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей.

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки (Запорожская область).

Противник потерял до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийскую систему М777 производства США, а также САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд целей, среди которых два пункта управления БПЛА в районах населённых пунктов Новокалиново (ДНР) и Антоновка (Херсонская область), а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 81 украинский беспилотник.

Военкор RT — о ситуации у Белогоровки

Военкор RT Влад Андрица рассказал о работе российских бойцов у Белогоровки. Сообщается, что военные полностью контролируют территорию мелового завода.

Как сообщил военнослужащий с позывным Аид, ВСУ «по своей глупости» теряют населённые пункты. По его словам, продолжается бессмысленная борьба, которая ведётся ценой жизней молодых украинцев, ставших жертвой пропаганды киевского режима.

Аид отметил, что противник умышленно создаёт ситуации, которые препятствуют сдаче бойцов ВСУ в плен. По его словам, украинских военных в спину расстреливали их же побратимы.

«Это уже как истерический припадок идёт. Потому что моральный дух у них находится на грани срыва окончательного. Они уже в какой-то агонии. Вопрос времени, когда весь фронт посыплется вообще. Авдеевка — это только начало. В скором времени будет ещё много хороших новостей», — сказал военнослужащий.