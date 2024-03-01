Поражены места выпуска БПЛА и арсеналы: в МО РФ заявили о 23 групповых ударах по объектам ВПК Украины за неделю

ВС РФ за период с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, поражены цели, занимавшиеся производством разведывательно-ударных БПЛА, а также арсеналы и базы горюче-смазочных материалов. Также нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что в период с 24 февраля по 1 марта ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, поражены цели, занимавшиеся производством разведывательно-ударных БПЛА, а также арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники. Наряду с этим поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Как подчеркнул официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все назначенные объекты успешно поражены.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении в течение недели подразделения группировки «Запад» активными действиями улучшили положение по переднему краю и поразили боевиков и технику противника в районах населённых пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное (Харьковская область).

Наряду с этим отражено 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Противник потерял свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и поразили формирования 5-й, 92-й штурмовых, 28, 72, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах н. п. Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное (ДНР).

Кроме того, отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка (ДНР). ВСУ потеряли за этот период более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили н. п. Ласточкино, Северное, Петровское (ДНР) и продолжили продвижение в западном направлении.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией поражены скопления боевиков и техники 23, 24, 53, 61, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах н. п. Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка (ДНР).

Также отражено 48 контратак штурмовых групп в районах н. п. Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское (ДНР).

За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2,6 тыс. военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах н. п. Марфополь (Запорожская область), Новодонецкое и Шевченко (ДНР).

Кроме того, военнослужащие группировки поразили подразделения 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108, 121, 127, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь (ДНР) и Луговское (Запорожская область).

По оценкам МО РФ, ВСУ потеряли до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Работино (Запорожская область).

Здесь также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28, 65, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка (Запорожская область), Ильинка (Днепропетровская область), Токаревка и Дудчаны (Херсонская область).

Подразделения ВС РФ также сорвали попытку высадки украинской диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы.

Как отметили в МО РФ, в результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. При этом уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен. Суммарное количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих в период с 24 февраля по 1 марта — 16 человек.

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В общей сложности противник потерял на Херсонском направлении за неделю более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за неделю уничтожили ряд целей, среди которых радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Cредства противовоздушной обороны за неделю сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотников.