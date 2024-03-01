Польский генерал предрёк поражение ВСУ к концу весны без помощи Запада

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью порталу PAP предрёк ВСУ полное уничтожение уже к концу весны, если киевские власти не получат военной помощи от Запада.

«Если не будет помощи, то вскоре дело дойдёт до разгрома украинской армии, которая окажется не в состоянии далее вести военные действия. По моей оценке, это произойдёт в конце весны или в начале лета», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, к этому моменту ВСУ полностью потеряют способность к ведению боевых действий и украинские военные полностью истощатся без помощи Запада.

Он также выразил уверенность, что успешные боевые действия Украины на 90% зависят не от самих украинцев, а именно от «военной помощи Запада».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что положение ВСУ чрезвычайно сложное.