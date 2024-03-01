ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам Украины.

«В период с 24 февраля по 1 марта Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники.

Ранее ВСУ потеряли около 20 солдат при попытке высадиться на Тендровской косе.