МО: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
Как сказано в сводке ведомства, на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи в районах населённых пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР.
При этом за неделю потери ВС Украины составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.
Также в министерстве сообщили о срыве на Херсонском направлении на этой неделе диверсии украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих.