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МО: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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В Министерстве обороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за неделю заняли более выгодные рубежи.
МО: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

Как сказано в сводке ведомства, на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи в районах населённых пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР.

При этом за неделю потери ВС Украины составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.

Также в министерстве сообщили о срыве на Херсонском направлении на этой неделе диверсии украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих.

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