Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 290 военных
Минобороны России сообщило о срыве на Херсонском направлении на этой неделе диверсии украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих.
- AP
Также ВСУ потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.
Ранее сообщалось, что ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен