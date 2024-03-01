Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 290 военных

Минобороны России сообщило о срыве на Херсонском направлении на этой неделе диверсии украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих.

AP

Также ВСУ потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Ранее сообщалось, что ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении.