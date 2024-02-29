ВС России за сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы Херсонской области.