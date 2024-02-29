ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы

Российские военные уничтожили диверсионную группу Сил специальных операций Украины в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ушла в обратном направлении.

Ранее Минобороны показало видео ударов по бронетехнике и позициям украинской армии на правом берегу Днепра.