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ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы

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Российские военные уничтожили диверсионную группу Сил специальных операций Украины в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.
ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ушла в обратном направлении.

Ранее Минобороны показало видео ударов по бронетехнике и позициям украинской армии на правом берегу Днепра.

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