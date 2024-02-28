«Отразили 11 контратак»: ВС РФ освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили н. п. Петровское и заняли более выгодные рубежи, а также отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Наряду с этим ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, склад хранения и изготовления БПЛА и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ.

Российские войска освободили очередной населённый пункт на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили н. п. Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Украинские войска потеряли до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортёр М113 производства США и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последнюю неделю российские войска также выбили ВСУ из н. п. Победа, Ласточкино и Северное на Авдеевском направлении. Всего с начала 2024 года от украинских нацистов освобождено около 327 кв. км территории новых регионов России.

Ранее, 28 февраля, в оборонном ведомстве продемонстрировали кадры бегства украинских военнослужащих из Ласточкина. Боевики киевского режима, убегая, побросали оружие западного производства, в том числе колёсную технику с нацистской символикой.

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Ситуация на других участках фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

Кроме того, отражено семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Синьковки и н. п. Терны (ДНР).

Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й и 92-й штурмовых, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 107-й и 241-й бригад теробороны вблизи н. п. Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). При этом отражено три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ близ н. п. Георгиевка (ДНР).

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Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США и склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Здесь ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны возле н. п. Приморское, Новопокровка (Запорожская область) и Дудчаны (Херсонская область).

Вблизи н. п. Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял здесь 40 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов, а также склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Поражены живая сила и военная техника в 131 районе.

Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов.